Результаты матчей испанской Ла Лиги 30 ноября

В субботу, 30 ноября, прошли матчи 15-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 30 ноября:

«Барселона» — «Лас-Пальмас» — 1:2;

«Алавес» — «Леганес» — 1:1;

«Эспаньол» — «Сельта» — 3:1;

«Вальядолид» — «Атлетико» — 0:5.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 34 очка после 15 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», заработавший 32 очка. Третье место с 30 очками занимает мадридский «Реал». На четвёртом и пятом местах находятся «Вильярреал» и «Мальорка», набравшие 25 очков и 24 очка соответственно.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: