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Сенсационное поражение Барселоны, Атлетико разгромил Вальядолид и обошёл Реал: все результаты матчей испанской Ла Лиги 30 ноября

Результаты матчей испанской Ла Лиги 30 ноября
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В субботу, 30 ноября, прошли матчи 15-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матчей чемпионата Испании 30 ноября:

  • «Барселона» — «Лас-Пальмас» — 1:2;
  • «Алавес» — «Леганес» — 1:1;
  • «Эспаньол» — «Сельта» — 3:1;
  • «Вальядолид» — «Атлетико» — 0:5.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 34 очка после 15 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», заработавший 32 очка. Третье место с 30 очками занимает мадридский «Реал». На четвёртом и пятом местах находятся «Вильярреал» и «Мальорка», набравшие 25 очков и 24 очка соответственно.

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Рамирес – 49'     1:1 Рафинья – 61'     1:2 Силва – 67'    
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Родригес – 67'     1:1 Висенте – 87'    
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
3 : 1
Сельта
Виго
1:0 Кардона – 40'     2:0 Кабрера – 53'     2:1 Аспас – 83'     3:1 Хеддира – 87'    
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 5
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лангле – 26'     0:2 Альварес – 35'     0:3 Де Пауль – 37'     0:4 Гризманн – 52'     0:5 Сёрлот – 90+2'    
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Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

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