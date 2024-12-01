Результаты матчей испанской Ла Лиги 30 ноября
Поделиться
В субботу, 30 ноября, прошли матчи 15-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Испании 30 ноября:
- «Барселона» — «Лас-Пальмас» — 1:2;
- «Алавес» — «Леганес» — 1:1;
- «Эспаньол» — «Сельта» — 3:1;
- «Вальядолид» — «Атлетико» — 0:5.
Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 34 очка после 15 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», заработавший 32 очка. Третье место с 30 очками занимает мадридский «Реал». На четвёртом и пятом местах находятся «Вильярреал» и «Мальорка», набравшие 25 очков и 24 очка соответственно.
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Рамирес – 49' 1:1 Рафинья – 61' 1:2 Силва – 67'
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Родригес – 67' 1:1 Висенте – 87'
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
3 : 1
Сельта
Виго
1:0 Кардона – 40' 2:0 Кабрера – 53' 2:1 Аспас – 83' 3:1 Хеддира – 87'
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 5
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лангле – 26' 0:2 Альварес – 35' 0:3 Де Пауль – 37' 0:4 Гризманн – 52' 0:5 Сёрлот – 90+2'
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
01:48
-
01:46
-
01:31
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:56
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:17
-
00:15
- 30 ноября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:46
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:27
-
23:22
-
23:03
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:27
-
22:18
-
22:00