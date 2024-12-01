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У конкурента Сафонова в «ПСЖ» всего два «сухих» матча из 19 последних

У конкурента Сафонова в «ПСЖ» всего два «сухих» матча из 19 последних
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Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сыграл всего два матча «на ноль» из последних 19 в составе французской команды во всех официальных соревнованиях. Напомним, в матче 13-го тура французской Лиги 1 парижане с итальянцем в воротах сыграли вничью с «Нантом» в домашнем матче со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Нант
Нант
1:0 Хакими – 2'     1:1 Аблин – 38'    

В текущем сезоне итальянский вратарь сыграл в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. В двух встречах Доннарумма оставил ворота «сухими». Его конкурент за место в стартовом составе россиянин Матвей Сафонов, в свою очередь, провёл три игры на «на ноль» и пропустил три гола в шести встречах.

Ранее сообщалось, Доннарумма может покинуть клуб из-за отсутствия гарантий остаться первым номером команды в нынешнем сезоне.

25-летний Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 20 млн.

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