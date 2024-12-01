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Луис Энрике прокомментировал потерю очков «ПСЖ» в матче с одним из аутсайдеров Лиги 1

Луис Энрике прокомментировал потерю очков «ПСЖ» в матче с одним из аутсайдеров Лиги 1
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:1).

Франция — Лига 1 . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Нант
Нант
1:0 Хакими – 2'     1:1 Аблин – 38'    

«Мы полностью доминировали в матче с «Нантом», который хорошо оборонялся. Все это видели, но нам не хватило этого гола. Цель? Набрать уверенность и продолжать работать. У нас было как минимум пять явных моментов для взятия ворот. Нужно проявлять больше решимости перед воротами. Соперник хорошо защищался, а мы были менее точны в завершающей стадии. Очевидно, что нам нужно улучшаться и делать вещи лучше. Лига чемпионов очень конкурентная, как и Лига 1. Нужно продолжать работать», — приводит слова Энрике MadeinFoot.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 33 очка. «Нант» находится на 16-м месте, набрав 11 очков.

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