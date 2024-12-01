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Генич отреагировал на результат матча между ЦСКА и «Рубином»

Генич отреагировал на результат матча между ЦСКА и «Рубином»
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о результате матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Рубином». Встреча завершилась вничью — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

«Хорошая игра. Эмоциональная», — написал Генич в своём телеграм-канале.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 28 очков после 17 матчей, в то время как «Рубин», под руководством Рашида Рахимова, располагается на седьмой строчке с 23 очками.

В следующем матче ЦСКА встретится в гостях с «Факелом» 8 декабря. «Рубин» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 7 декабря.

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