Генич отреагировал на результат матча между ЦСКА и «Рубином»
Поделиться
Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о результате матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Рубином». Встреча завершилась вничью — 2:2.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43' 0:2 Тесленко – 52' 1:2 Лукин – 63' 2:2 Лукин – 90+6'
Удаления: нет / Кабутов – 65'
«Хорошая игра. Эмоциональная», — написал Генич в своём телеграм-канале.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 28 очков после 17 матчей, в то время как «Рубин», под руководством Рашида Рахимова, располагается на седьмой строчке с 23 очками.
В следующем матче ЦСКА встретится в гостях с «Факелом» 8 декабря. «Рубин» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 7 декабря.
Материалы по теме
Самый титулованный клуб России:
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
03:22
-
03:10
-
02:53
-
02:27
-
02:25
-
01:48
-
01:46
-
01:31
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:56
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:17
-
00:15
- 30 ноября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:46
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:27
-
23:22
-
23:03
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:35