«Спортинг» проиграл в первом же матче лиги без Аморима. Ранее было 32 игры без поражений

В ночь с 30 ноября на 1 декабря завершился матч 12-го тура чемпионата Португалии, в котором «Спортинг» на своём поле проиграл «Санта-Кларе» с минимальным счётом 0:1.

Единственный гол на 33-й минуте забил бразильский нападающий гостей Винисиус Лопес.

Таким образом, «Спортинг» потерпел первое поражение в чемпионате Португалии сезона-2024/2025. Примечательно оно ещё и тем, что это первая потеря очков в лиссабонского клуба в лиге в этом сезоне. Кроме того, «Спортинг» уступил в первом же матче турнира после ухода в «Манчестер Юнайтед» тренера Рубена Аморима.

На данный момент командой руководит Жоау Перейра. При нём команда провела три матча в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке Португалии, потерпев два поражения.

Ранее «Спортинг» не проигрывал в рамках чемпионата Португалии 32 матча, одержав 30 побед и дважды сыграв вничью.

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