Гвардиола назвал фаворита предстоящего матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о фаворите предстоящего матча 13-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем».

«Мы были фаворитами на «Энфилде», и мы никогда не побеждали — за исключением одного раза, когда не было болельщиков — так что ничего особо не меняется. Но сейчас мы впервые, наверное, с 2017 года не являемся фаворитами», — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях со ссылкой на интервью испанца BeanymanSports.

Напомним, в шести последних матчах во всех турнирах «горожане» пять раз потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

На данный момент «горожане» располагаются на четвёртой позиции в АПЛ. Подопечные Гвардиолы имеют в своём активе 23 очка после 12 матчей и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков. Кроме того, «Манчестер Сити» набрал восемь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

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