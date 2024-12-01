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Гвардиола назвал фаворита предстоящего матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Гвардиола назвал фаворита предстоящего матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о фаворите предстоящего матча 13-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем».

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы были фаворитами на «Энфилде», и мы никогда не побеждали — за исключением одного раза, когда не было болельщиков — так что ничего особо не меняется. Но сейчас мы впервые, наверное, с 2017 года не являемся фаворитами», — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях со ссылкой на интервью испанца BeanymanSports.

Напомним, в шести последних матчах во всех турнирах «горожане» пять раз потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

На данный момент «горожане» располагаются на четвёртой позиции в АПЛ. Подопечные Гвардиолы имеют в своём активе 23 очка после 12 матчей и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков. Кроме того, «Манчестер Сити» набрал восемь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

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