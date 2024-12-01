Гвардиола сделал заявление после вопроса о проблемах в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, нравится ли ему находить решения проблем в клубе.

«Мне это совсем не нравится! Мне это не нравится! Из-за всей этой ситуации я плохо сплю…

Соперники наслаждаются нашими проблемами. Люди смеются над нами. Это нормально в спорте — если кто-то в хорошем настроении, он будет издеваться и смеяться над твоими неудачами. Это часть понимания о том, насколько хорош футбол...», — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях со ссылкой на интервью испанца BeanymanSports.

«Манчестер Сити» потерпел пять поражений и сыграл один раз вничью в последних шести матчах. На данный момент команда занимает четвёртое место в АПЛ с 23 очками после 12 игр, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков.

В следующем матче в рамках 13-го тура английской Премьер-Лиги «горожане» сыграют в гостях с «Ливерпулем».

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