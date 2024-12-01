Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе на фоне неудач француза

Звёздный нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пользуется полной поддержкой игроков «сливочных» несмотря на самое удачное выступление француза в текущем сезоне. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, в раздевалке «Реала» уверены, что Мбаппе является одним из лучших футболистов в мире, несмотря на трудности и критику в СМИ.

Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. В составе «сливочных» в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 18 матчей, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. На счету чемпиона мира всего один гол в Лиге чемпионов в пяти играх.

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Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: