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Луис Энрике — на вопрос о пропущенных голах «ПСЖ»: это необъяснимо

Луис Энрике — на вопрос о пропущенных голах «ПСЖ»: это необъяснимо
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, что команда легко пропускает голы.

«Кажется, что соперник забивает нам слишком легко? Это необъяснимо. В своей карьере тренера я не могу это объяснить. У нас лучшие статистические показатели по созданным моментам за всю мою тренерскую карьеру. Наступает момент, когда я вынужден сказать: я не знаю. Это должно измениться, так не может продолжаться. Нужно разорвать эту динамику и изменить её. У нас было пять явных моментов. Так бывает», — приводит слова Энрике lequipe.

В последнем матче Лиги 1 «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннаруммой в воротах сыграл вничью с «Нантом» (1:1). Ранее «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов. Ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов.

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