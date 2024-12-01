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Результаты матчей чемпионата Франции 30 ноября

Результаты матчей чемпионата Франции 30 ноября
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30 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 13-й тур, 30 ноября 2024 года. Результаты матчей

«ПСЖ» — «Нанат» — 1:1
«Брест» — «Страсбург» — 3:1
«Ренн» — «Сент-Этьен» — 5:0

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 33 очка. Второе место занимает «Монако», набрав 26 очков. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который набрал 23 очка. В топ-5 входят «Лилль» и «Ницца», которые набрали 22 и 20 очков соответственно.

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