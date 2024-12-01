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Алонсо мечтает возглавить «Реал», чтобы создать там свой долгосрочный проект — Моретто

Алонсо мечтает возглавить «Реал», чтобы создать там свой долгосрочный проект — Моретто
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо мечтает возглавить мадридский «Реал» и развить там собственный уникальный и узнаваемый проект. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в соцсетях.

По информации источника, в окружении испанского специалиста считают, что ради исполнения своей мечты Алонсо может покинуть леверкузенский клуб уже следующим летом.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам минувшего сезона под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии. Действующее трудовое соглашение Алосно с «Байером» рассчитано до лета 2026 года.

После 12 туров чемпионата Германии «Байер» занимает третье место, набрав 23 очка. Мадридский «Реал» занимает третью строчку в чемпионате Испании, имея в активе 30 очков после 13 матчей.

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