Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны Луисом Энрике. У тренера конфликт с лидером команды

Французские игроки «ПСЖ» Усман Дембеле, Преснел Кимпембе и Рандаль Коло Муани недовольны работой испанского специалиста Луиса Энрике. Об этом сообщает журналист и инсайдер L’Equipe Лоик Танзи в соцсетях.

По информации источника, один из лидеров «ПСЖ» и лучший ассистент команды с начала сезона-2023/2024 Усман Дембеле выразил недоумение идеями игры Энрике, считая текущую тактику парижан предсказуемой. Кроме того, француз до сих пор не понял, почему его исключили из состава на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). Испанский тренер, в свою очередь, разгневан отношением к игре Дембеле, его опозданиями на тренировки и удалением в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Также сообщается, что Кимпембе и Коло Муани считают несправедливым отсутствие у них игровых минут, несмотря на полную готовность.

«ПСЖ» занимает первую позицию в чемпионате Франции, имея в активе 33 очка после 13 туров под руководством Луиса Энрике. В Лиге чемпионов команда находится на 26-м месте, сыграв пять матчей и набрав 4 очка. Эти показатели не позволяют команде, на данный момент, выйти в плей-офф турнира.

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