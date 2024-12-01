Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на возможное увольнение Осинькина из «Крыльев Советов»

Генич отреагировал на возможное увольнение Осинькина из «Крыльев Советов»
Комментарии

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на информацию «Чемпионата» о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится на следующей неделе.

«Читалось, конечно. Но всё равно жаль», — написал Генич в своем телеграм-канале.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. При нём команда в сезоне-2020/2021 вышла в финал Кубка России. На данный момент самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков после 16 матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игорь Осинькин покинет «Крылья Советов» на следующей неделе

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android