Генич отреагировал на возможное увольнение Осинькина из «Крыльев Советов»

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на информацию «Чемпионата» о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится на следующей неделе.

«Читалось, конечно. Но всё равно жаль», — написал Генич в своем телеграм-канале.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. При нём команда в сезоне-2020/2021 вышла в финал Кубка России. На данный момент самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков после 16 матчей.

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