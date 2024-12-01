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Карпин — о встрече с «Зенитом» в Кубке России: московский клуб был бы предпочтительнее

Карпин — о встрече с «Зенитом» в Кубке России: московский клуб был бы предпочтительнее
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России Пути РПЛ. В полуфинале турнира команде предстоит сыграть с «Зенитом».

«Не могу сказать, что «Зенит» худший вариант. Все другие соперники, которые могли достаться не являются более лучшим вариантом. Единственное, московский клуб был бы предпочтительнее с точки зрения логистики», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Напомним, в другом полуфинале ЦСКА сыграет с «Динамо».

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года. Действующим победителем Кубка России является «Зенит».

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