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«Наказать за это можно только в антиутопии». Журавель – о конфликте Гончаренко с судьёй

«Наказать за это можно только в антиутопии». Журавель – о конфликте Гончаренко с судьёй
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Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель отреагировал на конфликт между главным тренером «Пари НН» Виктором Гончаренко с арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Посмотрел видео несколько раз — кроме обращения Ян и слов «красная карточка» — ничего толком не слышно.
Если возиться со звуком в профессиональной студии, то вероятно, что-то и можно будет предъявить Гончаренко, но вообще, наказывать за это и на основе этого можно только в антиутопии. Впрочем, иногда наш футбол напоминает», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.

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