«Наказать за это можно только в антиутопии». Журавель – о конфликте Гончаренко с судьёй

Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель отреагировал на конфликт между главным тренером «Пари НН» Виктором Гончаренко с арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

«Посмотрел видео несколько раз — кроме обращения Ян и слов «красная карточка» — ничего толком не слышно.

Если возиться со звуком в профессиональной студии, то вероятно, что-то и можно будет предъявить Гончаренко, но вообще, наказывать за это и на основе этого можно только в антиутопии. Впрочем, иногда наш футбол напоминает», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.

Самые скандальные футболисты в истории