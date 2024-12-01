Хвича отреагировал на беспорядки в Грузии и приостановление вопроса вступления в Евросоюз

Грузинский крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на события у себя на родине, где который день продолжаются массовые беспорядки и митинги на фоне вопроса о Евроинтеграции страны.

«Здравствуйте, слежу за событиями, происходящими в нашей стране и хочу высказать своё мнение и позицию гражданина. Желание и воля грузинского народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственный правильный выбор, и отворачиваться от этой дороги недопустимо. Эта страна принадлежит народу и никто не стоит выше воли народа.

Вы причиняете боль своей стране, боль своему народу, мне больно и эмоционально смотреть, как всякие видео становятся вирусными, остановите насилие и агрессию! Грузия сегодня заслуживает Европы как никогда!», — написал Хвича в соцсетях.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф