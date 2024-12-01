Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича отреагировал на беспорядки в Грузии и приостановление вопроса вступления в Евросоюз

Хвича отреагировал на беспорядки в Грузии и приостановление вопроса вступления в Евросоюз
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинский крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на события у себя на родине, где который день продолжаются массовые беспорядки и митинги на фоне вопроса о Евроинтеграции страны.

«Здравствуйте, слежу за событиями, происходящими в нашей стране и хочу высказать своё мнение и позицию гражданина. Желание и воля грузинского народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственный правильный выбор, и отворачиваться от этой дороги недопустимо. Эта страна принадлежит народу и никто не стоит выше воли народа.

Вы причиняете боль своей стране, боль своему народу, мне больно и эмоционально смотреть, как всякие видео становятся вирусными, остановите насилие и агрессию! Грузия сегодня заслуживает Европы как никогда!», — написал Хвича в соцсетях.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф

Материалы по теме
Президентом Грузии может стать экс-футболист «Манчестер Сити» и чемпион России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android