Игрок «Акрона» рассказал, в каком аспекте Дзюбу никто не обгонит

Форвард «Акрона» Мавис Чибота высказался о партнёре по команде, известном российском нападающем Артёме Дзюбе.

«Уровень Дзюбы? Топ-игрок, один из лучших нападающих в РПЛ. Могу ли назвать его душой компании? Да, конечно. Артём — это Артём, никто не обгонит его в юморе», — приводит слова Чиботы «РБ Спорт».

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Напомним, 36-летний Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна. За это время Артём провёл 10 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: