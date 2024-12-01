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«Было очевидно, что победит другой парень». Родри вновь высказался о «Золотом мяче»

«Было очевидно, что победит другой парень». Родри вновь высказался о «Золотом мяче»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о том, не боялся ли он ехать на церемонию вручения «Золотого мяча»-2024 и не получить награду.

«После позапрошлого сезона, когда я принял участие в некоторых важных моментах, думал, что, возможно, именно тогда смогу сразиться за приз. И я даже не предполагал, что такая возможность появится снова.

Это зависит от многих вещей: участия в важных моментах, командных трофеев, хорошей игры в течение всего сезона. Но сезон-2023/24 тоже получился отличным.

Я понимал, что, возможно, у меня есть некоторые шансы, но из-за всего происходящего в прессе было очевидно, что победит другой парень. Я не ожидал ничего существенного. Но в глубине души всё же думал: «Ну, голосует сотня журналистов, подождем», – приводит слова Родри FourFourTwo.

Напомним, в итоге «Золотой мяч» выиграл именно испанец, а нападающий «Реала» Винисиус, вопреки ожиданиям, стал в голосовании вторым.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»

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