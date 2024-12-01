Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола не исключил уход из «Манчестер Сити», несмотря на продление контракта

Гвардиола не исключил уход из «Манчестер Сити», несмотря на продление контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём продлении контракта до лета 2027 года.

«Я нахожусь здесь не только из-за заслуг, которых мы достигли в прошлом, а ещё и потому, что я по-прежнему счастлив, всё ещё хочу попробовать добиться успеха с «Сити». Если ситуация изменится, я бы не хотел оставаться. Не хочу ощущать, что я — проблема. Не хочу оставаться только из-за контракта», — приводит слова Гвардиолы британское издание BBC.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» потерпел пять поражений и сыграл один раз вничью в последних шести матчах во всех турнирах. На данный момент команда Гвардиолы занимает четвёртое место в АПЛ с 23 очками после 12 игр и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков.

Материалы по теме
«Плохо сплю… Люди смеются над нами». Гвардиола — о проблемах в «Манчестер Сити»

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android