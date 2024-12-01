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1 декабря главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, UFC, Кубок Либертадорес

«Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес, «Вашингтон» возглавил Восток. Главное к утру
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В финале Кубка Либертадорес «Ботафого» обыграл «Атлетико Минейро» и впервые в истории завоевал данный трофей, «Вашингтон Кэпиталз» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков своим голом и результативным пасом помог клубу обыграть «Сент-Луис Блюз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес — 2024, обыграв в финале «Атлетико Минейро».
  2. «Вашингтон Кэпиталз» возглавил Восточную конференцию НХЛ.
  3. Победный гол и результативный пас Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис» в овертайме.
  4. «Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» в 12-м туре Бундеслиги.
  5. «Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в сверхрезультативном матче 13-го тура АПЛ.
  6. Кирилл Капризов вырвался в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ.
  7. Умар Нурмагомедов не сможет выступить в январе из-за травмы.
  8. Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на втором этапе Кубка России.
  9. Хвича отреагировал на беспорядки в Грузии и приостановление вопроса вступления в Евросоюз.
  10. 21-летний Фёдор Свечков забил дебютный гол в НХЛ.
  11. Салах может перейти в «ПСЖ», став самым высокооплачиваемым игроком Европы.
  12. Коростелёв выиграл классическую разделку на Кубке России, Большунов — девятый.

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