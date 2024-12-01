«Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес, «Вашингтон» возглавил Восток. Главное к утру
В финале Кубка Либертадорес «Ботафого» обыграл «Атлетико Минейро» и впервые в истории завоевал данный трофей, «Вашингтон Кэпиталз» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков своим голом и результативным пасом помог клубу обыграть «Сент-Луис Блюз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес — 2024, обыграв в финале «Атлетико Минейро».
- «Вашингтон Кэпиталз» возглавил Восточную конференцию НХЛ.
- Победный гол и результативный пас Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис» в овертайме.
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