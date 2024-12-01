Расписание матчей РПЛ 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

1 декабря, воскресенье:

14:00 мск. «Локомотив» — «Химки»;

16:30 мск. «Зенит» — «Крылья Советов»;

19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Факел»;

19:30 мск. «Краснодар» — «Спартак».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Самые титулованные футбольные клубы России: