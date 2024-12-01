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«Зенит» — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Крылья Советов» заработали 15 очков и располагаются на 12-й строчке.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили «Оренбург» со счётом 1:0, а «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» со счётом 2:1.

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