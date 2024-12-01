«Локомотив» — «Химки»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Химок» со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 13-й строчке.