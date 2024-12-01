«Ливерпуль» — «Ман Сити»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Матч не будет официально показан в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 31 очко за 12 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 12 встречах и располагаются на четвёртой строчке.

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