Расписание матчей Первой лиги 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, в 21-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Первая лига. Расписание на воскресенье, 1 декабря:

14:00 мск. «Чайка» — «Урал»;

15:00 мск. «Ротор» — «Шинник»;

15:00 мск. «Сочи» — «КАМАЗ»;

16:00 мск. «Торпедо» — «Тюмень»;

19:30 мск. «Родина» — «Нефтехимик».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», на счету которой 45 очков после 21 матча. Второе место занимает московское «Торпедо» с 40 очками после 20 игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся «Черноморец» и «Урал», которые набрали по 36 очков. В зоне вылета располагаются саратовский «Сокол» (19 очков), владикавказская «Алания» (18) и «Тюмень» (12).