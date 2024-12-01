Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 1 декабря

Расписание матчей Первой лиги 1 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, в 21-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Первая лига. Расписание на воскресенье, 1 декабря:

14:00 мск. «Чайка» — «Урал»;
15:00 мск. «Ротор» — «Шинник»;
15:00 мск. «Сочи» — «КАМАЗ»;
16:00 мск. «Торпедо» — «Тюмень»;
19:30 мск. «Родина» — «Нефтехимик».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», на счету которой 45 очков после 21 матча. Второе место занимает московское «Торпедо» с 40 очками после 20 игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся «Черноморец» и «Урал», которые набрали по 36 очков. В зоне вылета располагаются саратовский «Сокол» (19 очков), владикавказская «Алания» (18) и «Тюмень» (12).

Материалы по теме
«Енисей» одолел «Арсенал» и продлил безвыигрышную серию туляков в Первой лиге до 11 матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android