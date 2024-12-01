Стало известно, когда «Ливерпуль» может объявить о новом контракте ван Дейка

В последние недели продвинулись переговоры между «Ливерпулем» и центральным защитником Вирджилом ван Дейком о продлении контракта с 33-летним футболистом, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, объявление о пролонгации трудового соглашения с ван Дейком является «делом времени». Оно может состояться 27 декабря, в день, когда «Ливерпуль» официально объявил о переходе нидерландского футболиста из «Саутгемптона» в 2017 году.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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