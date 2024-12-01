Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда «Ливерпуль» может объявить о новом контракте ван Дейка

Стало известно, когда «Ливерпуль» может объявить о новом контракте ван Дейка
Аудио-версия:
Комментарии

В последние недели продвинулись переговоры между «Ливерпулем» и центральным защитником Вирджилом ван Дейком о продлении контракта с 33-летним футболистом, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, объявление о пролонгации трудового соглашения с ван Дейком является «делом времени». Оно может состояться 27 декабря, в день, когда «Ливерпуль» официально объявил о переходе нидерландского футболиста из «Саутгемптона» в 2017 году.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Ван Дейк: все новости о моём новом контракте с «Ливерпулем» являются неправдой

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android