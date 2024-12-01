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«Локомотив» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

«Локомотив» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Химки
Химки
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Химок» со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Химки» заработали 13 очков и располагаются на 13-й строчке.

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