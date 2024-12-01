В ФК «Балтика» планируют провести ряд трансферов в зимнюю паузу

Руководство футбольного клуба «Балтика» решило усилить состав команды с помощью нескольких трансферов в зимнюю паузу. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Довольны выступлением команды в осенней части первенства и, конечно, занимаемым первым местом в турнирной таблице. Команда выдала отличную серию из восьми побед. Вчера лично присутствовал на матче. И хочу сказать большое спасибо калининградским болельщикам за невероятную поддержку и незабываемую атмосферу.

Цель у «Балтики» по-прежнему одна — выход в РПЛ», — приводит слова председателя попечительского совета клуба Ильи Мясникова пресс-служба.

Отметим, что пока неизвестно, каких именно игроков собирается подписать клуб. Сейчас «Балтика» находится на первом месте турнирной таблицы Первой лиги (ФНЛ). Команда набрала 45 очков в 21 туре.