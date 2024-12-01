Владислав Радимов назвал основную проблему ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что после прихода Марко Николича на пост главного тренера игра армейцев не изменилась, а также назвал основную проблему красно-синих.

«Приход Николича ничего не изменил. Скамейка стала больше, при Владимире Федотове у команды было большое количество травмированных игроков. Проблема ЦСКА — нападающий. На одном Тамерлане Мусаеве далеко не уедешь», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В последних пяти встречах Российской Премьер-Лиги армейцы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и два раза уступили. На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.