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Владислав Радимов назвал основную проблему ЦСКА

Владислав Радимов назвал основную проблему ЦСКА
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что после прихода Марко Николича на пост главного тренера игра армейцев не изменилась, а также назвал основную проблему красно-синих.

«Приход Николича ничего не изменил. Скамейка стала больше, при Владимире Федотове у команды было большое количество травмированных игроков. Проблема ЦСКА — нападающий. На одном Тамерлане Мусаеве далеко не уедешь», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В последних пяти встречах Российской Премьер-Лиги армейцы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и два раза уступили. На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.

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