Игрок «Рубина» Егор Тесленко: на кого равняюсь из центральных защитников в мире? На себя

Игрок казанского «Рубина» Егор Тесленко рассказал, на кого из центральных защитников в мире и в России он равняется.

— На кого ты равняешься из центральных защитников в мире и в России?

— На себя, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в текущем сезоне-2024/2025 23-летний футболист провёл 20 матчей за казанский «Рубин» во всех турнирах, из них 15 — в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В них он отметился двумя забитыми мячами.

Сейчас казанский «Рубин» располагается на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 23 очка по результатам 17 пройденных туров.