Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Егор Тесленко: на кого равняюсь из центральных защитников в мире? На себя

Игрок «Рубина» Егор Тесленко: на кого равняюсь из центральных защитников в мире? На себя
Комментарии

Игрок казанского «Рубина» Егор Тесленко рассказал, на кого из центральных защитников в мире и в России он равняется.

— На кого ты равняешься из центральных защитников в мире и в России?
— На себя, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в текущем сезоне-2024/2025 23-летний футболист провёл 20 матчей за казанский «Рубин» во всех турнирах, из них 15 — в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В них он отметился двумя забитыми мячами.

Сейчас казанский «Рубин» располагается на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 23 очка по результатам 17 пройденных туров.

Материалы по теме
«Упущенная победа». Тренер «Рубина» Рахимов — о ничьей с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android