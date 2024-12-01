Каррагер: никто не верил, что Гвардиола будет выглядеть таким же человечным, как и все

Английский футбольный эксперт, бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, чей клуб в данный момент проводит неудачный отрезок.

«Никто не верил, что величайший тренер всех времён достигнет точки, где он будет выглядеть таким же человечным, как и все остальные в футболе. Испытания и невзгоды, которые выпадали на долю каждого тренера, включая самых лучших, но до сих пор, казалось, не попадали в поле зрения Гвардиолы.

Все те, кого можно было бы считать элитой во времена Гвардиолы — Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Юрген Клопп, — пережили такие моменты. Некоторые не смогли переломить спад и нашли свой путь обратно в других клубах.

Такова гениальность Гвардиолы, что исключительные команды плавно переходили в другие, решая все тактические головоломки. Когда история нашего спорта будет записана, его будут помнить как величайшего новатора и лидера, в то время как все остальные — его последователи. Гвардиола изменил игру», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Манчестер Сити» потерпел пять поражений и сыграл один раз вничью в последних шести матчах. На данный момент команда занимает четвёртое место в АПЛ с 23 очками после 12 игр, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков.