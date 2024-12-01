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«Ливерпуль» — «Ман Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:00

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 31 очко за 12 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 12 встречах и располагаются на четвёртой строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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