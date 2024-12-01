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Диаса не устраивает зарплата, предложенная «Ливерпулем» по новому контракту — Antena 2

Диаса не устраивает зарплата, предложенная «Ливерпулем» по новому контракту — Antena 2
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Переговоры между «Ливерпулем» и крайним нападающим Луисом Диасом о новом контракте для 27-летнего футболиста зашли в тупик, поскольку стороны не могут договориться о размере заработной платы. Об этом сообщает Antena 2.

По информации источника, из-за сложившейся ситуации колумбийский игрок начал испытывать сомнения относительно будущего в стане мерсисайдцев, которые, в свою очередь, хотят сохранить его в клубе. Интерес к Диасу проявляют «ПСЖ» и «Барселона».

В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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