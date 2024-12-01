Каррагер: если бы не Гвардиола, мы бы утверждали, что главная цель «Сити» — топ-4 АПЛ

Английский футбольный эксперт, бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о неудачном отрезке «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» последних восьми лет был совершенно не похож на победителей чемпионата под руководством Роберто Манчини и Мануэля Пеллегрини, порой гранича с безупречностью и выглядя настолько близким к совершенству, насколько это возможно в современном футболе, особенно — в разгар их года требла.

Даже сейчас, несмотря на то что «Сити» выглядел так плохо в последних играх и демонстрировал недостатки, на исправление которых, похоже, им понадобится время, никто не спишет их шансы на титул АПЛ и на Лигу чемпионов без осторожности. Это из-за одного человека. Если бы кто-то другой был у руля, мы бы утверждали, что главная цель клуба в этом сезоне — гарантированное попадание в четвёрку лучших», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Манчестер Сити» потерпел пять поражений и сыграл один раз вничью в последних шести матчах. На данный момент команда занимает четвёртое место в АПЛ с 23 очками после 12 игр, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков.