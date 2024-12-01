Экс-игрок «Боруссии» Д высказался о ничьей клуба в матче с «Баварией»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен высказался о ничьей клуба в матче с «Баварией» в рамках 12-го тура Бундеслиги (1:1).

«Результат справедливый. Нам нужно было немного времени в первые 10 минут, но затем мы показали, что хотим сделать. Гол Гиттенса был выдающимся. Было ясно, что «Бавария» начнёт наращивать давление во втором тайме своим качеством. Грегу Кобелю пришлось дважды показать, что он — один из лучших вратарей в Европе. Когда счёт был 1:0, у нас было два отличных шанса через Гиттенса, а затем через Забитцера увеличить наше преимущество. Нельзя пропустить гол более неудачно, чем этот», — приводит слова Риккена пресс-служба клуба.

Напомним, сейчас дортмундская «Боруссия» располагается на пятом месте турнирной таблицы Бундеслиги с 20 очками.