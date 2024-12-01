Даниил Худяков провёл свой первый матч за «Штурм» в чемпионате Австрии

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков провёл свой первый матч за клуб в австрийской Бундеслиге. В субботу, 30 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата страны, в котором команда россиянина встречалась с «Альтахом».

20-летний Худяков вышел в стартовом составе «Штурма» и провёл на поле все 90 минут, однако не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Ранее на неделе россиянин сыграл полный матч за «Штурм» в Лиге чемпионов. Даниил отыграл «на ноль» в матче 5-го тура с испанской «Жироной» (1:0).

В «Штурм» Худяков попал летом 2024 года, перейдя из московского «Локомотива», воспитанником которого он и является. За железнодорожников Худяков провёл 34 матча в основной команде, включая два — в Лиге Европы. На его счету также три встречи в составе молодёжной сборной России до 21 года.