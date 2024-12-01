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Полузащитник «Рубина» Чумич: реально ли попасть в тройку в РПЛ? Почему нет?

Полузащитник «Рубина» Чумич: реально ли попасть в тройку в РПЛ? Почему нет?
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Полузащитник казанского «Рубина» Никола Чумич предположил, сможет ли клуб побороться за первую тройку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы очень хорошо играли с «Краснодаром», во втором тайме с «Локомотивом», а также в Кубке с ЦСКА. Мы сейчас играем очень хорошо в РПЛ. Реально ли попасть в тройку в РПЛ? Если будет возможность, то почему нет?» — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас казанский клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда заработала 23 очка в 17 матчах чемпионата. Накануне «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

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