«Ювентус» видит замену для Влаховича в нападающем из АПЛ

«Ювентус» рассматривает 21-летнего нападающего «Ипсвич Таун» Лиама Делапа в качестве потенциальной замены для Душана Влаховича. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, итальянский гранд по-прежнему рассчитывает на продление контракта с сербским футболистом, однако готовится к тому, что он может покинуть клуб. При этом подчёркивается, что интерес к Делапу также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Делап принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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