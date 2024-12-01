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ЧМ-2034 по футболу может улучшить ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии — ФИФА

ЧМ-2034 по футболу может улучшить ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии — ФИФА
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ФИФА опубликовала отчёт об оценке заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, документ оказался в распоряжении BBC. Руководящий орган присудил заявке «средний балл 4,2 из 5» — самый высокий за всю историю.

ФИФА заявила, что проведение турнира в королевстве представляет собой «средний» риск для прав человека, утверждая: он имеет «хороший потенциал, чтобы стать катализатором» реформ. По результатам оценок экспертов, заявка Саудовской Аравии имеет «общую приверженность устойчивому развитию» и считается «низкорисковой» в том, что касается защиты окружающей среды.

Существенным недочётом комиссия отмечает жару летом, что может означать «повышенный риск с точки зрения сроков проведения мероприятия» из-за климата королевства, и добавляет, что заявка «не предусматривает предлагаемое окно» для планирования, например, проведение соревнований в зимние месяцы.

Официальное утверждение хозяев ЧМ-2030 и ЧМ-2034 состоится на Конгрессе ФИФА 11 декабря.

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