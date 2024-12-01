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Энрике: у «ПСЖ» хорошие вратари. Хочу, чтобы Сафонов и Доннарумма всегда были готовы

Энрике: у «ПСЖ» хорошие вратари. Хочу, чтобы Сафонов и Доннарумма всегда были готовы
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о конкуренции между вратарями французского гранда после матча 13-го тура Лиги 1 с «Нантом» (1:1). В этой встрече с первых минут в воротах парижского клуба играл Джанлуиджи Доннарумма.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Нант
Нант
1:0 Хакими – 2'     1:1 Аблин – 38'    

«У меня есть три очень хороших вратаря. Они должны быть готовы показать свою лучшую версию. Мы ещё не видели в деле Арнау [Тенаса]. Я хочу, чтобы и Сафонов, и Доннарумма были готовы. Не считаю, что один из них стоит выше остальных. Хочу, чтобы все они были готовы», — приводит слова Энрике AS.

В нынешнем сезоне российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль».

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