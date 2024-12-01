Луис Энрике порекомендовал тренерам не общаться с игроками после матчей

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает нецелесообразным общаться с футболистами своей команды сразу по окончании матчей.

— Что вы сказали футболистам после встречи с «Нантом»? («ПСЖ» сыграл с «Нантом» в матче 13-го тура Лиги 1 (1:1). — Прим. «Чемпионата».)

— Я никогда не разговариваю с игроками по окончании матча. Рекомендую делать так всем тренерам высокого уровня, среднего уровня, а также детским тренерам. Ни о чём не следует говорить, когда встреча окончена. Если команда проиграла, то она находится в шоке. Во вторник, после просмотра матча, всё будет проанализировано, и будет проведён разбор, — приводит слова Энрике AS.

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