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«Барселона» следит за одной из звёзд Бундеслиги

«Барселона» следит за одной из звёзд Бундеслиги
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Представители «Барселоны» присутствовали на матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы между «Мидтьюлланном» и «Айнтрахтом» (1:2) с целью наблюдения за игрой нападающего немецкой команды Омара Мармуша. Об этом сообщает Tipsbladet.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Ларссон – 7'     1:1 Коллинз – 48'     1:2 Мармуш – 57'    

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подписать нового нападающего, который смог бы стать заменой для 36-летнего Роберта Левандовского. Мармуш рассматривается в качестве одного их таких футболистов.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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