«Барселона» следит за одной из звёзд Бундеслиги

Представители «Барселоны» присутствовали на матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы между «Мидтьюлланном» и «Айнтрахтом» (1:2) с целью наблюдения за игрой нападающего немецкой команды Омара Мармуша. Об этом сообщает Tipsbladet.

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подписать нового нападающего, который смог бы стать заменой для 36-летнего Роберта Левандовского. Мармуш рассматривается в качестве одного их таких футболистов.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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