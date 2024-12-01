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Главный тренер «Баварии» высказался об игре с «Боруссией» Д без Кейна

Главный тренер «Баварии» высказался об игре с «Боруссией» Д без Кейна
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об игре своих подопечных в матче 12-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (1:1) после ухода с поля нападающего Гарри Кейна.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Байно-Гиттенс – 27'     1:1 Мусиала – 85'    

«Конечно, трудно компенсировать отсутствие Гарри, если учесть его способность забивать, но мы с самого начала говорили о доверии нашему составу. Во втором тайме нам удалось создать много моментов. Команда очень качественно выступает в атаке. Сложно заменить Кейна кем-то одним, но с тем подбором игроков, что у нас есть, мы можем решить эту проблему иначе», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Напомним, Гарри Кейн получил травму на 33-й минуте и покинул поле.

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