Фоден — об игровом спаде «Сити»: я никогда не оказывался в такой ситуации, это новый опыт

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался об игровом спаде «горожан». В последних шести матчах манкунианцы пять раз потерпели поражение и один раз оформили вничью.

«Нельзя сказать, что наши выступления были шокирующими. Мы демонстрировали достаточно высокий уровень для достижения результата, не не смогли добиться его. Ранее я не оказывался в такой ситуации, так что для меня это новый опыт», — приводит слова Фодена пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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