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Осипенко — первый защитник в XXI веке, забивший 5+ голов в трёх сезонах РПЛ подряд

Осипенко — первый защитник в XXI веке, забивший 5+ голов в трёх сезонах РПЛ подряд
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Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко является первым защитником в XXI веке, которому удалось забить минимум пять голов в трёх сезонах Российской Премьер-Лиги подряд. Об этом информирует Opta Sports.

В субботу, 30 ноября, 30-летний футболист оформил дубль в ворота «Пари НН» в матче 17-го тура чемпионата России (4:0). Таким образом, в нынешнем сезоне РПЛ Осипенко отметился пятью забитыми мячами. В Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 и сезона-2022/2023 защитник забил по шесть голов.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

Всего Осипенко отметился 20 забитыми мячами в 150 матчах в РПЛ. Больше него среди центральных защитников в XXI веке забил только экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» Сергей Игнашевич (39). Однако Игнашевич принял участие в 489 играх РПЛ.

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