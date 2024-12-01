Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета прокомментировал победу «Арсенала» в сверхрезультативном матче с «Вест Хэмом»

Артета прокомментировал победу «Арсенала» в сверхрезультативном матче с «Вест Хэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (5:2). Отметим, что все голы были забиты в первом тайме.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 10'     0:2 Троссард – 27'     0:3 Эдегор – 34'     0:4 Хаверц – 36'     1:4 Ван-Биссака – 38'     2:4 Палмиери – 40'     2:5 Сака – 45+5'    

«Рекордное количество голов в первом тайме? Я этого не знал, но произошедшее говорит о том, насколько всё было безумно, насколько эффективны обе команды были у ворот. Это были захватывающие 30 минут. Сразу видно, как сильно команда хотела этого, как целеустремлённо, решительно, качественно мы играли, чтобы забить три отличных гола разными способами, а затем оформить четвёртый тоже отличным способом.

Но после этого у нас начался период, в котором большую роль сыграли индивидуальные качества футболистов. 4:2, и вот уже игра началась, вы чувствуете, как меняется энергия и что будет дальше. Думаю, здорово, что мы забили пятый, потому что это успокоило всех. Во втором тайме мы могли выступать совсем по-другому, он нам больше подходил», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в сверхрезультативном матче 13-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android