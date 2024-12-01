Артета прокомментировал победу «Арсенала» в сверхрезультативном матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (5:2). Отметим, что все голы были забиты в первом тайме.

«Рекордное количество голов в первом тайме? Я этого не знал, но произошедшее говорит о том, насколько всё было безумно, насколько эффективны обе команды были у ворот. Это были захватывающие 30 минут. Сразу видно, как сильно команда хотела этого, как целеустремлённо, решительно, качественно мы играли, чтобы забить три отличных гола разными способами, а затем оформить четвёртый тоже отличным способом.

Но после этого у нас начался период, в котором большую роль сыграли индивидуальные качества футболистов. 4:2, и вот уже игра началась, вы чувствуете, как меняется энергия и что будет дальше. Думаю, здорово, что мы забили пятый, потому что это успокоило всех. Во втором тайме мы могли выступать совсем по-другому, он нам больше подходил», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.