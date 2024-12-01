Микель Артета высказался о текущей форме «Арсенала»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета после победы в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (5:2) высказался о форме «канониров».
«Чувствую ли я уверенность в нашей форме? Да, у нас есть определённый импульс. Думаю, что мы пришли в себя. Мы полны решимости выиграть три встречи подряд у трёх соперников. Это здорово.
Мы сейчас находимся в прекрасном моменте, но в футболе нужно быть начеку и как можно лучше подготовиться к завтрашнему дню, потому что это очень конкурентная встреча. Эта лига, положение, в котором мы играем каждые три дня, — единственное, что ты можешь сделать, — проанализировать, что мы сделали действительно хорошо. Многое можно улучшить и сегодня, и завтра», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.
- 1 декабря 2024
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