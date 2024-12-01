Главный тренер «Атлетико» прокомментировал беспроигрышную серию из шести матчей

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о беспроигрышной серии клуба из шести матчей.

«В обороне у нас всё хорошо с коллективной точки зрения. У нас также есть позиция, которая даёт нам варианты атаки, скорость, игра изнутри, контратака и прочие моменты. Лига очень длинная, и мы смотрим на матч Кубка, который будет тяжёлым, как и все одиночные матчи, и должен сберечь терпение и целеустремлённость, которые есть у ребят сейчас.

Нам нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Когда месяц назад ситуация была не столь благоприятной, мы знали, что нам нужно время. Теперь необходимо продолжать эту линию [побед], не отклоняясь», — приводит слова Симеоне AS.

Напомним, сейчас «Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Команда заработала 32 очка в 15 турах чемпионата Испании.