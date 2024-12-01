Фоден: «Ливерпуль» силён и, похоже, не собирается терять очки

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о грядущем матче 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «горожане» встретятся с «Ливерпулем». Игра состоится сегодня, 1 декабря.

«Футбол — забавная старая игра, поэтому случиться может всё что угодно. «Ливерпуль» выглядит сильным и, похоже, не собирается терять много очков. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Фодена пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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