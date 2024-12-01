Защитник «Рубина» Егор Тесленко: есть цель попасть в сборную России

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о своих целях в профессиональной карьере.

«Играю, прогрессирую и стараюсь расти. Но не знаю, можно ли назвать этот сезон прорывным для меня. Никогда не был настолько близок к сборной России, как в октябре. Не знаю, получится ли у меня в следующем году попасть в сборную. Это не я решаю, а тренер национальной команды. Конечно, есть цель попасть туда. Это престижно — выступать за сборную России», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в текущем сезоне-2024/2025 23-летний футболист провёл 15 матчей за «Рубин» в рамках РПЛ, где забил два гола.