Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Рубина» Егор Тесленко: есть цель попасть в сборную России

Защитник «Рубина» Егор Тесленко: есть цель попасть в сборную России
Комментарии

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о своих целях в профессиональной карьере.

«Играю, прогрессирую и стараюсь расти. Но не знаю, можно ли назвать этот сезон прорывным для меня. Никогда не был настолько близок к сборной России, как в октябре. Не знаю, получится ли у меня в следующем году попасть в сборную. Это не я решаю, а тренер национальной команды. Конечно, есть цель попасть туда. Это престижно — выступать за сборную России», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в текущем сезоне-2024/2025 23-летний футболист провёл 15 матчей за «Рубин» в рамках РПЛ, где забил два гола.

Материалы по теме
Полузащитник «Рубина» Чумич: реально ли попасть в тройку в РПЛ? Почему нет?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android